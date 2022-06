O Governo transformado numa associação de estudantes

Todas as organizações têm falhas, mas anunciar a solução para a maior obra pública em muitas décadas num dia para a travar no dia seguinte é muito mais do que isso: é um sinal de tumulto no seio do Governo entre os seus dois homens politicamente mais fortes

O anúncio da nova solução para o aeroporto de Lisboa foi uma das maiores surpresas políticas das últimas semanas, mas só conservou esse estatuto durante parcas horas. Nesta manhã de quinta-feira, uma nota do primeiro-ministro demoliu essa mesmíssima solução e elevou a surpresa para a categoria do espanto. O faz e desfaz do aeroporto não é coisa pouca, custa a acreditar. Em causa está uma obra estratégica. Logo, o que se passou é sinal de que algo profundamente errado se passa no Governo de António Costa. Pode ser descoordenação, pode ser excesso de voluntarismo, pode ser uma falha de comunicação, mas, podendo ser isso tudo, é também a demonstração que a guerra larvar de facções no seio do PS está viva e consegue expor o Governo ao ridículo.