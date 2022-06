Grávidas vão ter informação online sobre urgências fechadas a partir do início da próxima semana

Informação vai ficar disponível no Portal do SNS. Comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos reuniu esta quarta-feira com o Ministério da Saúde e as Administrações Regionais de Saúde.

A partir do início da próxima semana, o Portal do SNS vai disponibilizar informação sobre as urgências ginecológicas/obstétricas com limitações para que as grávidas e outras mulheres saibam onde se dirigir em caso de urgência. A comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos reuniu esta quarta-feira com o Ministério da Saúde e as Administrações Regionais de Saúde para definir mais elementos da estratégia. No encontro ficou também definido um acordo de princípio para o preço a pagar por hora aos prestadores de serviço.