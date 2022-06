Teresa Cameira lança O Livro do Peixe: temos duas receitas para pôr à prova

De pequenino se torce o pepino, diz o ditado popular. Ou, neste caso, o peixe. Para Teresa Cameira, é uma verdade no mundo que ama: o da cozinha. Em pequena, conta ao PÚBLICO, amanhava e escamava o peixe que ia comprar ao mercado, no Monte da Caparica, em Almada. Agora, o peixe é também o ingrediente principal desta cozinheira. Esta quarta-feira lança a sua primeira obra, O Livro do Peixe, do qual o PÚBLICO destaca duas receitas.

Com o livro, Teresa procura colocar o peixe no centro do prato, pela sua paixão de sempre, mas também por ser algo “sobre o qual não existe muita literatura”. “Não existe assim nada muito específico só sobre peixe”, lamenta a também autora de receitas e fotógrafa de comida. Contudo, não é todo o peixe que tem honras de receita. Teresa Cameira vai buscar apenas o produto nacional, do ingrediente principal aos acompanhamentos.

“Se consumirmos localmente estamos a consumir de uma forma muito mais consciente”, assinala. É a partir de uma maior aproximação das pessoas com aquilo que consomem que a comida também ganha “piada” e deixa de ser “estranha”. A sua experiência assim o diz. Teresa sempre comeu muito peixe, influenciada pelos hábitos dos pais. Foi algo que ficou: afinal “os hábitos das crianças acabam muito por ser reflexo também dos hábitos dos próprios adultos”, acrescenta a autora, de 31 anos.

O Livro do Peixe Autor: Teresa Cameira Editor: Arena 128 págs. 15.71 euros Comprar

A grande aposta de Teresa Cameira é, dessa forma, a ideia de proximidade, que espera ser capaz de convencer os seus futuros leitores a comer mais peixe. Esse objectivo passa também por desmistificar a ideia de que uma alimentação mais local e com mais peixe pode ser mais difícil de concretizar – afinal, cozinha-se mais rapidamente peixe do que carne, por exemplo, assinala. Acima de tudo, o propósito do livro de receitas que agora lança é não complicar: “A cozinha tem de ser simples”, na vida real e nos livros de receitas.

Caldeirada Foto Ingredientes (para quatro pessoas): 1 kg de peixe variado (pata roxa, tamboril, corvina) em posta ou em lombo 5 tomates maduros 2 cebolas 4 dentes de alho 1 pimento verde 1 pimento vermelho 500 g batata 200 ml vinho branco 1 ramo de salsa Azeite q.b. Sal q.b. Pimenta preta q.b. Preparação: ​Comece por temperar o peixe com sal e deixe repousar. De seguida, corte em rodelas finas a cebola, os alhos, os pimentos, as batatas e o tomate. Num tacho largo e fundo, comece por aquecer um fio de azeite. Em cima, coloque as rodelas de cebola e deixe amolecer ligeiramente. Junte os alhos, o tomate e os pimentos, mexendo com cuidado e deixando que cozinhem por uns minutos. Espalhe bem a mistura no fundo do tacho e junte o vinho, deixando que o álcool evapore. Por cima, coloque as batatas às rodelas e tape o tacho, deixando que cozinhe sem abrir, mas abanando o tacho de vez em quando. Quando a batata estiver quase cozinhada, coloque por cima o peixe e um ramo de salsa. Deixe cozinhar tapado para que o peixe cozinhe uniformemente e liberte todo o seu sabor