Mais medidas de segurança rodoviária podem salvar meio milhão de vidas por ano

O reforço das medidas referentes a excesso de velocidade ou condução sob efeito de álcool estão entre as que maior diferença podem fazer na redução das mortes devido a sinistralidade rodoviária.

A segurança rodoviária não é apenas um assunto urbanístico. Na última década, Portugal registou 6880 vítimas mortais em resultado directo da sinistralidade rodoviária. Dados de 2018 da Organização Mundial da Saúde, apontam que a cada 24 segundos morre uma pessoa no mundo devido a um acidente rodoviário. Agora, uma série de artigos publicados na revista científica The Lancet dá ainda mais expressão aos números: com mais medidas de segurança rodoviária podemos salvar meio milhão de vidas por ano.