Marcha Azul pelo Clima terminou com apelo à preservação do oceano

A Marcha Azul pelo Clima, desta quarta-feira reuniu cerca de 500 pessoas na zona do Parque das Nações, em Lisboa, terminou pouco depois das 19h30, com apelo aos políticos para adotarem ações para salvar os oceanos.

Os manifestantes, que partiram da Gare do Oriente uma hora antes, desembocaram na Avenida do Índico, uma das artérias laterais com vista para o Altice Arena, palco da conferência da ONU sobre os Oceanos, à margem do qual se realizou a iniciativa. A marcha, à qual se associaram mais de 60 organizações nacionais e internacionais, a maioria ambientalistas, mas também partidárias, terminou com intervenções de activistas a pedir efusivamente dos decisores políticos acções pela preservação dos oceanos.

A marcha teve por base um manifesto que reclama, entre outras medidas, a recuperação dos ecossistemas marinhos, o fim de todas as isenções e subsídios à pesca não sustentável e para combustíveis fósseis e ainda a proibição de novas explorações de petróleo e gás offshore.

A conferência da ONU sobre os Oceanos, em Lisboa, que entrou esta quarta-feira no seu terceiro dia e termina na sexta-feira, é coorganizada por Portugal e pelo Quénia e visa impulsionar a adopção de medidas globais para a preservação dos oceanos.