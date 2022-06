Alentejo estreia hotel do sono no Monte do Vagar: Sleep & Nature abre em Montemor-o-Novo

Pelo Alentejo fora não faltam projectos turísticos baseados em algumas das mais-valias mais procuradas na região: calma e sossego, tempo e espaço. Mas, desta feita, há um novo projecto que quer ir mais longe no conceito global do relaxar: o Sleep & Nature, que abre portas em Lavre, Montemor-o Novo, a 30 de Junho, promete mesmo contribuir para solucionar “perturbações relacionadas com o sono e stress”, contando com uma especialista na matéria, Teresa Paiva, como consultora das estadias de bem-estar. A sua localização não podia ter nome mais à medida: Monte do Vagar.

Com quatro estrelas, a unidade hoteleira, que se apresenta “completamente integrada na natureza"​​, entre a planície e os olivais, vai propor “terapias não médicas"​. Ainda sem mais detalhes, adianta-se que o hóspede poderá “explorar a sua conexão com a natureza”, até “aprendendo a descansar” e a “estar integrado na natureza como forma de melhorar a saúde”.​

Definindo-se como um hotel rural, limitado a 32 unidades de alojamento, conta com mais atracções: piscinas interior e exterior a que não faltam boas vistas, tal como ao spa e restaurante. Quem quiser um pouco mais de exercício tem também ao dispor um ginásio. Outra proposta mais calma é ficar pela biblioteca.

O restaurante promete também contribuir e muito para aliar a arte de relaxar aos prazeres da mesa: enquanto se garante que existirão “opções que prometem vigorar o corpo”, garante-se também uma carta de gastronomia alentejana, onde não falta a sopa de cação, o borrego ("confeccionado a baixa temperatura, com texturas de ervilha e hortelã") ou lombinhos de porco preto grelhados com migas de espargos.

Entre os 32 alojamentos do hotel encontram-se oito quartos duplos, 12 quartos duplos com pátio, sete suítes e cinco suítes familiares com terraço. “Existem também quartos para pessoas com mobilidade condicionada”, sublinha-se. O preço base por quarto no site do hotel deverá rondar desde 108 euros por noite.

O novo projecto, assinado pelos arquitectos Sílvia Oliveira e Tiago Marcelino da Cruz, é um investimento da Amazing Evolution, empresa portuguesa que se especializou em gerir hotéis boutique e activos hoteleiros, com um largo e diverso portefólio por todo o país, incluindo-se neste âmbito, por exemplo, o 1908 Lisboa Hotel, Evidência Belverde, Herdade dos Delgados, Monte da Bemposta, Algarve Race Rersort, Aldeia da Pedralva. É também responsável pela gestão de propriedade do Conrad Algarve.

O sono e Teresa Paiva

Em relação aos programas específicos para sono e stress, estes ainda não estavam disponíveis, mas chegarão com a garantia da doutora Teresa Paiva, considerada “a maior especialista do sono em Portugal”, como se refere em comunicado. Teresa Paiva, médica neurologista, dedicou-se ao sono em 1983 no Hospital de Santa Maria, altura em que não existia ainda sequer a “medicina do sono”. É pioneira na matéria, foi “responsável pelo primeiro Mestrado em Sono no mundo (2005) e é a sócia nº 1 da Associação Portuguesa de Sono” - como se refere na sua biografia no CENC — Centro de Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica, centro de medicina e sono, de que é fundadora. O seu trabalho científico já foi alvo de várias distinções. Em 2020, em entrevista ao PÚBLICO, afirmava não ser apologista de comprimidos para dormir e apontava alguns maus hábitos que não ajudavam ao bom sono: “Levantar cedo e deitar-se tarde, jantar tarde, não fazer exercício e não apanhar luz. As pessoas divertem-se a ir para o supermercado ou para o centro comercial, as pessoas saem pouco de casa, quando fazem desporto fazem no ginásio e não ao ar livre. Outra coisa que é negativa é trabalhar demais”.