Alinghi de Arnaud Psarofaghis vence a GC32 Lagos Cup

Com vitórias em seis das 16 regatas disputadas no Algarve, a equipa que participará na 37.ª América’s Cup garantiu o primeiro lugar.

O catamarã e a tripulação foram diferentes, mas o skipper foi o mesmo. Um mês depois de ganhar em Riva del Garda, em Itália, a primeira etapa do GC32 Racing Tour, ao leme do Red Bull Racing – SUI 8, Arnaud Psarofaghis passou para o comando do outro GC32 da equipa suíça e, no Algarve, venceu a GC32 Lagos Cup com o Red Bull Racing – SUI 15.

Com duas equipas inscritas este ano no circuito de catamarãs com foils de 32 pés, de modo a preparar a próxima edição da America’s Cup onde será um dos challenger, a Alinghi Red Bull Racing de Ernesto Bertarelli, que tem na sua estrutura os portugueses João Cabeçadas e Pedro das Neves, dominou a segunda etapa do GC32 Racing Tour com o Red Bull Racing – SUI 15.

Após ganhar em Itália no final de Maio ao leme do Red Bull Racing – SUI 8, o skipper helvético Arnaud Psarofaghis assumiu a liderança do outro veleiro da Alinghi, mantendo a mesma fiabilidade.

Com as habituais boas condições proporcionadas na baia de Lagos - vento regular entre os 15 e 20 nós ao longo da prova -, o Red Bull Racing – SUI 15 impôs-se desde o início, somando cinco vitórias e dois segundos lugares nas primeiras dez regatas.

Tendo uma vantagem robusta sobre a concorrência, Psarofaghis deixou de forçar o ritmo no último dia, permitindo que a equipa dinamarquesa Team Rockwool Racing, que tem na sua equipa de terra os portugueses Renato Conde e Diogo Freitas, encurta-se a diferença final para dez pontos.

O último lugar no pódio foi conquistado pelo empresário francês Erik Maris e sua equipa Zoulou, que também conquistou o troféu “owner driver” da GC32 Lagos Cup.

Nesta competição, o GC32 gaulês superou os australianos .film AUS Racing, do presidente da classe GC32 Simon Delzoppo, e a equipa HRM Racing do polaco Piotr Harasimowicz, que competiu pela primeira vez num evento GC32 Racing.

A terceira etapa do circuito acontecerá entre 13 e 17 de Julho, de novo em Lagos, com o atractivo de as regatas nos mares algarvios decidirem também quem serão os campeões mundiais da classe em 2022.

Este ano, para receber em dose duplas as equipas que participam no GC32 Racing Tour, a Marina de Lagos realizou um forte investimento em termos de infraestruturas, desenvolvendo um novo pontão dedicado a eventos náuticos.