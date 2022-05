Lagos reforça infraestruturas para receber o circuito GC32

O circuito de catamarãs de 32 pés terá dose dupla no Algarve neste Verão e contará com dois barcos da Alinghi Red Bull Racing, equipa que estará na próxima edição da America’s Cup.

Depois de no início do ano ter sido oficialmente anunciado pela organização do GC32 Racing Tour que Lagos continuará a manter Portugal com um lugar de relevo na competição, a cidade algarvia prepara-se para receber neste Verão uma dose dupla do circuito de catamarãs com foils de 32 pés.

Para além das condições naturais de excelência para a prática de uma competição que assiduamente serve de balão de ensaio para as equipas que disputam a America’s Cup e o SailGP, este ano a Marina de Lagos receberá alguns dos melhores velejadores mundiais com uma importante melhoria nas suas infraestruturas.

O evento de abertura do circuito GC32 Racing Tour decorre já no final de Maio, em Riva del Garda, em Itália, e, um mês mais tarde, acontecerá o regresso dos GC32 a Lagos. A cidade algarvia vai receber a segunda etapa, que tem o seu arranque previsto para 22 de Junho e o último dia de regatas a 26.

Pouco mais de duas semanas depois, entre 13 e 17 de Julho, o consensualmente elogiado campo de regatas na baía de Lagos receberá, pela segunda vez, o Mundial da classe, regatas que contarão também como terceira etapa do circuito.

Para receber as sétimas equipas que vão participar no GC32 Racing Tour - a grande novidade será a presença de dois barcos da Alinghi Red Bull Racing, que está já a preparar a próxima edição da America’s Cup -, a Marina de Lagos realizou um forte investimento em termos de infraestruturas, desenvolvendo um novo pontão dedicado a eventos náuticos.

Martinho Fortunato, da Marlagos, empresa proprietária da Marina de Lagos, explica que “a marina tem tido cada vez mais limitações na disponibilidade de espaço para acolher eventos náuticos e por isso era importante adaptar a sua infraestrutura”.

“Conseguimos com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, da Docapesca e do Turismo de Portugal, desenvolver o projecto de um novo pontão dedicado aos eventos náuticos que pretendemos acolher. Com o número de equipas inscritas no circuito este ano era impossível receber estes eventos da mesma forma que em anos anteriores. Também a tenda VIP e o coração do evento regressam à zona junto à recepção da marina com uma área maior”, acrescenta Martinho Fortunato.

Antevendo o que podem ser as regatas este ano em Lagos, o responsável pela organização da competição diz que “após dois anos de pandemia com enormes restrições na organização de grandes eventos” está a ser feito “tudo para que estes eventos de vela, através das imagens magníficas recolhidas das regatas, projectem a imagem do turismo náutico português em todo o mundo”.

Sem ter dúvidas que “a aposta da cidade neste circuito está hoje a dar a frutos todo ano”, Martinho Fortunato sublinha que no Inverno passado “várias equipas estagiaram e criaram aqui o seu próprio training camp em Lagos”.

“Quando falamos de equipas que competem na America’s cup e quatro delas no SailGP, o maior circuito mundial de vela, conseguimos entender bem onde chega a mensagem que pretendemos passar das nossas infraestruturas náuticas, condições de mar, acolhimento e gastronomia. Por esse motivo, da nossa parte, tudo faremos para manter estes eventos em Lagos”, conclui Martinho Fortunato.