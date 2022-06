O tempo das crianças

Sem uma anatomia completa destes processos de protecção, de cada passo dado, não se identificam as pedras na engrenagem que comprometem vidas.

Depois de uma pandemia que nos fechou em casa, agravou problemas de saúde mental e isolou famílias mais disfuncionais, o número de crianças sinalizadas como estando em risco aumentou. As comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ) tiveram em mãos, no ano passado, mais de 71 mil processos. Foram realizados 26.751 novos diagnósticos, mais 25% do que em 2020. Houve mais relatos de negligência e violência doméstica, essa chaga que nos envergonha.