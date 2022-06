Este “hotel zero estrelas” é “anti-idílico” e só oferece insónias

“Agora não é hora de dormir, temos que reagir”, explicam os irmãos gémeos Riklin, autores da instalação artística Null SternHotel: há cama ao lado de um posto de gasolina suíço, mas também “suítes” no campo. E já se pode reservar...

“Não conseguia dormir” e “o meu quarto é muito barulhento” são reclamações que os hotéis receiam ouvir dos hóspedes, mas também o ponto de partida deste Null-Stern-Hotel (Hotel-Zero-Estrelas), uma instalação dos irmãos Riklin, artistas suíços que basicamente montaram uma cama de casal sobre uma plataforma com duas mesas-de-cabeceira e candeeiros. Não há paredes, tecto ou portas para fornecer qualquer privacidade ou abrigo.

A dupla montou a sua suíte na berma da estrada ao lado de um posto de gasolina na vila de Saillon, no sul do cantão suíço de Valais. A intenção é fazer os convidados pensarem sobre os problemas do mundo, disseram os gémeos, e inspirá-los a agir de forma diferente. Já criaram camas semelhantes em lugares idílicos, mas este é o primeiro local “anti-idílico”.

“Dormir não é o mais importante”, diz Frank Riklin. “O importante é reflectir sobre a situação mundial actual. Ficar aqui é uma afirmação sobre a necessidade de mudanças urgentes na sociedade.”

Foto Null Stern Hotel DENIS BALIBOUSE/Reuters

Durante o seu “meio sono”, os hóspedes são convidados a considerar tópicos como mudanças climáticas, guerra e a busca interminável da humanidade pela perfeição e os danos que isso causa ao planeta. “Em poucas palavras, agora não é hora de dormir, temos que reagir”, disse Patrik. “Se continuarmos na mesma direcção que estamos hoje, pode haver mais lugares anti-idílicos do que idílicos.”

Foto Null Stern Hotel EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

O projecto, que foi desenvolvido com o hoteleiro Daniel Charbonnier, também apresenta mais três suítes num vinhedo e numa encosta pitoresca.

As suítes, que contam com serviço de mordomo oferecendo bebidas e pequeno-almoço, estarão disponíveis de 1 de Julho a 18 de Setembro. O preço de uma noite de sono imperfeita: 325 francos suíços (cerca de 320 euros).