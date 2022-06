Carlos Santos Pereira: a responsabilidade a cada linha

Sério, claro, louco, inquieto. As qualidades do repórter Carlos Santos Pereira num livro essencial para a literacia jornalística e cívica.

“A tremenda responsabilidade que um gajo tem em cada linha que escreve.” Escrita assim por Carlos Santos Pereira a frase é a melhor forma de apresentar o livro que presta homenagem ao repórter que gostava sobretudo de escrever movido por um ideal de seriedade que contrastava com a figura do aventureiro, “maluco dos cornos”, como chegou a dizer de si próprio ao falar de um trauma que não o largava. O do seu comportamento silencioso diante de um homem nos Balcãs que perdera o filho. O homem é apresentado, a quem não o leu, a quem não o ouviu, a partir desse trauma pela jornalista Diana Andringa no prefácio de Do Solidariedade ao Afeganistão, Quatro Décadas de Vida de um Repórter, organizado por André Santos Pereira, Carlos Branco, Leonídio Paulo Ferreira, Manuela Barreto, Pedro Caldeira Rodrigues e Sandra Monteiro.