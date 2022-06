O arroz de sardinha já é uma saudade e Álvaro Costa prepara o seu regresso triunfal

Foi um dos pratos mais emblemáticos da nossa tradição de cozinha de peixe no tacho associada às comunidades piscatórias. O arroz de sardinha caiu no esquecimento, mas Álvaro Costa, chef consultor do restaurante Avô Arnaldo de Matosinhos, volta a cozinhá-lo e quer que regresse às cartas dos restaurantes. Pelo menos na época das melhores sardinhas.