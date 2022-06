Will Samson assinala com Echo Spring a edição do álbum Active Imagination em vinil

O álbum já tinha sido editado em CD, em Maio, mas agora chega às lojas em LP, em vinil. Chama-se Active Imagination é o mais recente álbum de Will Samson, que desde há uma década já gravara seis em nome próprio: Balance (2012), Animal Hands (2015), Ground Luminosity (2015), Welcome Oxigen (2017), Paralanguage (2019) e Flow State Mosaic (2021). Composto e gravado no período mais duro da pandemia, entre Janeiro e Dezembro de 2020, Active Imagination tem o selo da Human Chorus, uma editora criada pelo próprio músico, e dele já foram publicados em single e videoclipe dois dos seus nove temas: Arpy e Shun. Para assinalar a edição do álbum em vinil, Will Samson lança esta semana novo single e videoclipe: Echo Spring.

Nascido em Oxford, no Reino Unido, em Dezembro de 1988, Will Samson teve uma vida nómada desde cedo. Primeiro, acompanhou os pais até à Austrália Ocidental, voltando ao Reino Unido dez anos depois. A partir daí, viveu entre Oxford e Berlim, Brighton e Lisboa, Bruxelas e Bristol, cidade do sudoeste de Inglaterra onde gravou o seu novo álbum, no espaço de uma antiga fábrica de cerveja. No texto que anuncia este novo single e a edição do álbum em vinil, Will Samson fala assim deste nomadismo: “A minha árvore genealógica está tão espalhada pelo mundo, que muitas vezes penso que me está no sangue esta necessidade de mudança. Talvez na procura de um lugar que realmente me pertença”. Active Imagination, o álbum, é também marcado por estas mudanças: “Sem um lar ancestral meu, ou antes, com uma série de possibilidades, é fácil sentir uma conflituosa crise de identidade – mesmo que a um nível subtil. Esses sentimentos aparecem muitas vezes como sonhos que depois dão forma a canções.”

Will Samson tem quatro concertos marcados para apresentação do seu novo disco. Dois são no âmbito do festival Sons em Palco Super Bock, ambos no Maus Hábitos, o primeiro no dia 14 de Julho, em Vila Real (23h), e o segundo dia 15, no Porto (21h30). Depois actuará no dia 23 de Julho no espaço BOTA (Base Organizada da Toca das Artes), aos Anjos, em Lisboa (21h) e, por fim, em Setúbal, na Casa da Cultura, no dia 13 de Agosto.