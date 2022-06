Na recta final de 2022, o D. Maria II antecipa o futuro e faz tremer a casa

Na programação do último quadrimestre já constam as escolhas do novo director artístico, Pedro Penim. Em 2023, a instituição fecha para obras e embarca numa “operação inédita” e tentacular por todo o país.

Um novo director artístico num teatro prestes a fechar para obras, mas que não vai parar - muito pelo contrário. É em circunstâncias sui generis, e de considerável expectativa, que o Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) se prepara para a recta final da temporada 2022, com um último quadrimestre de programação que simboliza a passagem de testemunho de Tiago Rodrigues para Pedro Penim, desde Novembro do ano passado nas rédeas da direcção artística da instituição, cargo para o qual foi nomeado em Agosto na sequência da saída do seu antecessor para a liderança do Festival de Avignon.