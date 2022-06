Um Titanic destravado colide com a identidade

Diz-se Titanic e os olhos enchem-se de imagens de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como desmedido par romântico, os ouvidos são assaltados pela voz de Céline Dion, e a imaginação coloca-nos em rota de colisão com um icebergue. Só que Jack (DiCaprio) e Rose (Winslet) eram projecções ficcionais do realizador James Cameron, duas vidas inventadas entre as 2240 que seguiam, em 1912, a bordo do maior navio de passageiros jamais construído, fadado ao desastre. Mas antes já Christopher Durang, dramaturgo norte-americano dado a textos com generosas doses de delírio e de absurdo, fantasiara acerca de outras vidas que seguiam a bordo do Titanic. Por exemplo, Richard e Victoria, o seu par muito pouco romântico que iniciava a peça, de 1976, logo num desaguisado conjugal – Richard fazendo de pronto o seu coming out e confidenciando à mulher que era realmente feliz nos bares homossexuais de Londres, Victoria ripostando que o filho de ambos, Teddy, era filho apenas dela, fruto de um impulso quando certa noite se cruzou com um vagabundo numa praia.