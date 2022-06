Pedro Freitas. Como tornar a escola (pública) melhor e mais inclusiva?

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Pedro Freitas, doutorando em Economia na Nova SBE, onde é membro do grupo de investigação Nova Center for the Economics of Education, que tem desenvolvido investigação muito inovadora na área da economia da educação.

A primeira parte da conversa com Pedro Freitas foi gravada originalmente para podcast Trinta por uma linha, num episódio sobre três políticas públicas de educação. A economia da educação é uma área das ciências sociais que tem produzido interessantes resultados nos últimos anos, expandindo-se de um foco estrito em questões económicas relacionadas com a educação, como a procura e oferta por serviços educativos, para passar a aplicar as metodologias e abordagens da ciência económica no estudo de uma série muito mais abrangente de temas desta área, tentando medir e comparar, por exemplo, o valor acrescentado dos professores ou a eficácia de diferentes modelos educativos.

Nesta conversa são abordadas políticas públicas na área da educação, designadamente que possam criar uma escola melhor e mais inclusiva. Melhor, porque apesar dos progressos recentes que as avaliações internacionais assinalam, persistem lacunas que impedem a motivação os professores, limitam a atracção de talento para a profissão e dificultam o trabalho de tornar as escolas melhores a ensinar. Mais inclusiva, porque há um problema de fundo que teima em não desaparecer: uma grande desigualdade no acesso ao ensino, que começa logo na infância e se alastra até ao ensino superior.

Aumentar o prestígio dos professores, melhores políticas públicas e o papel das escolas privadas

Na segunda parte da conversa com Pedro Freitas, aborda-se com maior profundidade o que nos diz a investigação na área da educação, como a evidência que existe em relação ao viés dos exames internos das escolas (por oposição às provas nacionais), as medidas para motivar mais os professores e algumas ideias para atrair mais pessoas para a carreira docente, incluindo as que já têm carreira noutros sectores.

Para além disso, o convidado é também desafiado a analisar porque é que as enormes melhorias de Portugal na educação ainda não se traduziram numa economia pujante, e ainda outros temas mais controversos, como que papel devem e podem ter as escolas privadas num modelo de educação universal e inclusiva.

