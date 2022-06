E com o Verão, as crises para os que cá estão

Reúne-se a Coligação Negativa para analisar os assuntos sérios da silly season.

David Pontes, Mariana Adam e a editora de Sociedade do PÚBLICO, Rita Ferreira, comentam a crise nas urgências do SNS, as dificuldades do sector do turismo para este Verão e o que se passa na cabeça do primeiro-ministro, António Costa, a propósito da adesão da Ucrânia à União Europeia.

Siga o podcast Coligação Negativa no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.