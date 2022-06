Baiôa sem data para morrer, o primeiro romance de Rui Couceiro

O romance de estreia do editor da Contraponto chega às livrarias nesta quinta-feira numa edição da Porto Editora. O lançamento decorre no dia 25, às 17h, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, onde o autor nasceu, com apresentação de Valter Hugo Mãe, moderação de Inês Meneses e leituras de André Rodrigues. Em Lisboa, será no dia 28, às 18h30, na Casa do Alentejo: apresentação de Alberto Manguel, moderação de Luís Osório e leituras de José Anjos. Aqui podem ler-se os primeiros capítulos.