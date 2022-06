Magalhães e Elcano navegam no mesmo barco, na nova série espanhola da Amazon

O ano de 2019 começou com um sobressalto mediático vindo de há 500 anos. Talvez empolado, como lamentavam alguns historiadores, ou nacionalista, como diziam outros, perante os artigos do diário espanhol ABC que acusavam Portugal de pretender “apagar o império espanhol da volta ao mundo” quando se assinalavam os cinco séculos do início da primeira viagem de circum-navegação. Faltava, argumentava-se então, o nome de Juan Sebastián Elcano na candidatura portuguesa dos documentos da viagem ao Registo da Memória do Mundo da UNESCO, e faltavam também mais referências à Espanha que financiou a expedição imaginada pelo português Fernão de Magalhães. Chegados a 2022, quando se cumprem os 500 anos do final da proeza, uma coisa é certa: foi mesmo Espanha a fazer a primeira série televisiva que celebra a primeira volta ao mundo. Sem Limites estreia-se na Amazon Prime Video na sexta-feira, com Rodrigo Santoro como Magalhães e Álvaro Morte, o Professor de La Casa de Papel, como Elcano. Que avisam: “Não é uma série documental.”