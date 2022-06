Terça, na TV: êxodo, redenção e eterna renovação

CINEMA

Desafio Total

AXN Movies, 21h10

Douglas Quaid (Colin Farrell) é um homem insatisfeito que contrata os serviços da Rekall, empresa especializada em viagens mentais - recordações vívidas de situações fabricadas - para agitar a rotina. Mas quando o procedimento corre mal, ele vê-se envolvido numa conspiração onde a realidade e a ficção se misturam. Vinte e dois anos após a estreia do clássico instantâneo sci-fi de Paul Verhoeven, com Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone, chegou-nos uma nova adaptação do conto We Can Remember It For You Wholesale, de Philip K. Dick, desta vez pelas mãos do realizador Len Wiseman (Underworld - O Submundo).

Exodus: Deuses e Reis

Hollywood, 21h30

É a vez de Ridley Scott elaborar um retrato cinematográfico de Moisés, revelando alguns dos momentos-chave da sua vida, desde a adopção pela família real egípcia ao desafio a Ramsés – o faraó que cresceu a seu lado como um irmão –, quando decide libertar 600 mil escravos hebreus e levá-los numa monumental jornada de salvação para longe do Egipto. Um épico baseado nos eventos descritos no Livro do Êxodo, que conta com os actores Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Sigourney Weaver e Ben Kingsley.

John Wick

Fox, 23h57

Depois de lhe roubarem o carro e matarem o cão, ambas memórias da sua mulher que morreu de cancro, o assassino reformado John Wick volta à acção para se vingar do filho do mafioso russo que foi em tempos seu patrão, o criminoso responsável pelo assalto a sua casa. E aí renasce um homem que nasceu para matar. O primeiro de uma saga que terá um quarto capítulo no próximo ano, este filme de acção de 2014 foi realizado por David Leitch e Chad Stahelski, com Keanu Reeves no papel principal.

Órfã

Hollywood, 0h00

Após um aborto espontâneo, o casal Kate e John Coleman (Vera Farmiga e Peter Sarsgaard) opta pela adopção de uma criança, para superar o trauma familiar e retomar uma vida feliz com os seus outros dois filhos. Durante uma primeira visita ao orfanato, ambos ficam encantados por Esther (Isabelle Fuhrman), uma menina russa de nove anos muito inteligente e precoce que, após vários acontecimentos sinistros, se revela alguém muito diferente do que tinham pensado. Terror doméstico pelo catalão Jaume Collet-Serra (A Casa de Cera).

Albatros

RTP1, 00h59

Laurent, comandante da polícia na vila costeira de Étretat, na Normandia, está prestes a casar-se com Marie, com quem tem uma filha pequena. Quando dispara acidentalmente sobre um homem que se tentava suicidar, a sua vida pacata naquele lugar duro e cheio de desigualdades sociais entra numa espiral de pesadelo. Um drama sobre culpa e redenção, com assinatura de Xavier Beauvois – realizador de Dos Homens e dos Deuses, premiado em Cannes 2010 - com Jérémie Renier, Victor Belmondo, Marie-Julie Maille e Madeleine Beauvois (mulher e filha do realizador) nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Supersapiens

Odisseia, 21h39

Uma série documental que investiga as ligações físicas entre o homem e a máquina, numa era em que é tendência fazer convergir os domínios do orgânico e do tecnológico em múltiplos domínios da realidade. Há chips informáticos implantados que permitem a transmissão de dados pessoais e o intercâmbio de informação, estimulação eléctrica de partes específicas do cérebro e auto-intitulados “hackers da consciência” - um admirável mundo novo a conhecer, em estreia no Odisseia.

Sergio Leone: Uma América Lendária

RTP2, 23h35

Mais de meio século volvido após a estreia do lendário Aconteceu no Oeste, o documentário de Jean-François Giré revela o incrível destino de um homem cuja vida foi dedicada ao cinema, à amizade e à família. Nascido nos primeiros dias do fascismo na Itália, em 1929, filho de um cineasta e de uma atriz, Sergio Leone abraçou o cinema após a Segunda Guerra Mundial, testemunhou a ascensão do neo-realismo antes de reinterpretar a influência americana, no que se tornou uma verdadeira revolução estética do género - o spaghetti western.

Apocalipse: Hitler à Conquista do Ocidente

RTP1, 23h57

Em 1940, Hitler mostra as garras da Alemanha Nazi ao Ocidente. Tanques e aviões do III Reich devastam o campo e as cidades da Bélgica, Holanda, norte da França e Grã-Bretanha. Em Dunquerque, mais de 330.000 soldados britânicos e franceses fogem em completo caos, ameaçando uma capitulação precoce que teria mudado o destino da civilização humana como a conhecemos. O apocalipse anunciado na Europa, para ver numa minissérie de dois episódios, na RTP1.