Republicanos fecham a porta a Macron, enquanto Le Pen e Mélenchon disputam liderança da oposição

Líder da coligação de esquerda propôs grupo parlamentar único para impedir que a União Nacional fique com cargos importantes na Assembleia, mas os parceiros recusam a ideia. Macron deve remodelar o Governo nos próximos dias.

Os candidatos eleitos no domingo à noite começaram na segunda-feira de manhã a chegar à Assembleia Nacional francesa, em Paris, para tomarem posse como deputados e, em muitos casos, conhecerem os cantos à casa. Entre as 577 pessoas eleitas nas legislativas, 302 são estreantes no Parlamento.