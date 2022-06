Quem ganhou as eleições francesas?

A derrota de Emmanuel Macron pode ser considerada uma catástrofe que condena ao vazio o resto do seu segundo mandato presidencial? Nas primeiras páginas dos jornais, encontramos expressões como “A França ingovernável”, “Pesadelo no Eliseu” ou “Macron humilhado”. Um fiel de Macron diz ao Monde: “Dantesco”. Seja ou não uma “catástrofe” para o Presidente, parece destinada a forçar uma mudança de fundo no funcionamento do sistema político francês. E talvez isto venha a ser o mais relevante. É cedo para saber.