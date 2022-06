A nadar, recuperei de uma queda. E ainda me tornei melhor nadador

Estava a seis metros de altura quando a escada começou a deslizar. No alto da escada, na entrada de minha casa, a preparar a parede para receber tinta, só me apercebi do que estava a acontecer quando já era demasiado tarde. Despenhei-me de 4,5 metros e aterrei no chão duro de madeira. Assim que toquei no chão, soube que me tinha aleijado. A dor foi instantânea. Mas não sabia o quanto até chegar ao hospital.