Tailândia facilita entrada de turistas a partir de Julho

O país deixa cair a exigência do Thailand Pass e do seguro de saúde.

A Tailândia actualizou as regras de entrada no país e as exigências voltam a ser reduzidas: “passa a ser apenas necessário apresentar o certificado de vacinação covid-19 ou um resultado negativo de RT-PCR ou teste ATK profissional 72 horas antes de viajar”, informa a representação do turismo tailandês em Portugal.

As novas medidas entram em vigor a 1 de Julho, terminando assim a exigência actual de apresentar o Thailand Pass e de ter o seguro de saúde.

A Autoridade de Turismo da Tailândia informa ainda que o “certificado de vacinação ou o resultado do teste podem ser apresentados em formato impresso ou digital” e deixa um alerta: “no destino, podem ainda ser efectuados controlos aleatórios nas entradas nos aeroportos ou postos fronteiriços”.

E quanto aos viajantes “não vacinados/não totalmente vacinados" – ou que “não possuam um teste com resultado negativo feito"? Estes “serão obrigados a submeter-se a um teste ATK profissional no ponto de entrada na Tailândia”.

Ressalva: até 30 de Junho, porém, continuará a ser exigido aos viajantes vacinados o Thailand Pass (a solicitar aqui atempadamente), sendo que este é “emitido automaticamente (entre uma a duas horas)” e uma “apólice de seguro com uma cobertura mínima equivalente a 10.000 dólares”.

Os não vacinados, também até final do mês, “devem apresentar um teste RT-PCR negativo ou um teste ATK profissional (não um autoteste) no prazo de 72 horas antes de viajar através do sistema Thailand Pass”, além de “apólice de seguro com uma cobertura mínima equivalente a 10.000 dólares”.

“Tal como para os viajantes totalmente vacinados, será permitida a entrada e circulação para qualquer parte do país”, explica o Turismo da Tailândia.