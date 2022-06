Sindicato: “Administração da TAP está a tentar empurrar os pilotos para uma greve”

Sindicato dos pilotos diz que a TAP “quer os pilotos a voar horas extra, com corte salarial por [ter] pilotos a mais” e que “quando propõe esta incongruência e ela é rejeitada pelos trabalhadores, a administração sente-se no direito de aplicá-la unilateralmente”.

“Cada vez mais paira no ar a sensação de que a administração da TAP está a tentar empurrar os pilotos para uma greve”, afirmou esta segunda-feira à tarde o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) em reacção ao anúncio da companhia de que ia reduzir os cortes a estes trabalhadores para 35% e “suspender a aplicação do mecanismo de clawback (e não planear horas extraordinárias em conformidade)”. Assim, as horas extraordinárias podem ser colocadas em prática de forma mais agilizada pela empresa.

“No caso concreto dos pilotos, que até ao dia de hoje vivem com um corte salarial ímpar em toda a Europa de 45% (20% deste corte existe por alegadamente existir um excedente de pilotos), irão passar a realizar horas extra retirando uma parte do corte, apesar do acordo assinado dizer que estas não podem ser executadas”, defende o sindicato em comunicado.

“A lógica do acordo é simples, ou há pilotos a mais ou há necessidade de pilotos a voar horas extra”, diz o SPAC, classificando a estratégia da gestão como “terrorismo empresarial”. “A administração da TAP quer os pilotos a voar horas extra, com corte salarial por [ter] pilotos a mais. E quando propõe esta incongruência e ela é rejeitada pelos trabalhadores, a administração sente-se no direito de aplicá-la unilateralmente”, destaca o SPAC.

“Esta postura prepotente não é caso isolado”, acusa o sindicato liderado por Tiago Faria Lopes, defendendo que “ao longo do último ano a administração da empresa tem vindo a desrespeitar os acordos assinados reduzindo os tempos de descanso acordado entre pilotos e administração, sem qualquer preocupação com a segurança”.

A actual situação, diz o SPAC, “é ilegal, e pior, é imoral”. “Acreditamos que as vias que iremos seguir (judicial ou outras), trarão de volta a legalidade em processos que esperamos céleres. No entanto, a moralidade esperamos que venha do sr. ministro Pedro Nuno Santos e que o mesmo reponha a justiça, evitando este extremar de posições que a administração da TAP tem criado”, refere a estrutura representante dos pilotos.

Em comunicado aos trabalhadores da empresa, a comissão executiva da TAP, liderada por Christine Ourmières-Widener, anunciou que, no caso dos pilotos, que têm ainda um corte de 45% este ano negociado de modo a proteger postos de trabalho, ia “reduzir unilateralmente o corte que os pilotos sofreram” para 35%, “começar a pagar a taxa de aterragem, com retroactividade a Janeiro de 2022” e “suspender a aplicação do mecanismo de clawback (e não planear horas extraordinárias em conformidade)”.

Conforme destaca a Lusa, o clawback permite a aplicação de uma penalidade à TAP se exceder as 300.000 horas de voo anuais e limita também que a TAP não possa planear horas extra aos pilotos. Segundo a companhia aérea, “a TAP não exige qualquer contrapartida ou concessão dos pilotos” para colocar em prática as medidas agora anunciadas.

“Felizmente, devido ao crescimento das operações para o próximo Verão, já não é necessário proteger o mesmo número de postos de trabalho dos pilotos através do acordo temporário de emergência, e a gestão da TAP é sensível a este factor”, afirma a comissão executiva. A redução do corte, refere-se, é feita “em consonância com o aumento das operações e a consequente redução da necessidade de proteger os postos de trabalho”.

Durante as negociações com o sindicato dos pilotos, o SPAC, a empresa diz ter proposto ainda “outras medidas temporárias para aumentar a produtividade que permitiriam uma redução percentual mais significativa dos cortes salariais”, mas que não foram aceites.

A TAP anunciou ainda que o corte de 25% que está a ser aplicado de forma generalizada na companhia área no âmbito do plano de reestruturação e ligado aos acordos de emergência será aplicado a partir dos 1410 euros em vez dos actuais 1330, com efeitos retroactivos a Janeiro. Esta medida está ligada à actualização do salário mínimo nacional (SMN), uma vez que ficou estabelecido no ano passado que os cortes seriam aplicados a partir de dois SMN.

No comunicado, refere-se também que “são ainda possíveis reduções mais significativas dos cortes, mas a produtividade e a flexibilidade em troca são essenciais”.

A gestão refere que “deve ficar claro” que “os actuais cortes salariais são um compromisso de todos durante a vigência do plano”, por via dos acordos de emergência, e que estes cortes não podem ser alterados simplesmente porque o volume de negócios aumenta”.