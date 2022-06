Politécnicos “não podem manter o mesmo nível de despesa” se não forem compensados pelos efeitos da inflação

A nova presidente do CCISP, Maria José Fernandes, entende que o aumento de 2% por ano nas dotações do Orçamento do Estado para o ensino superior, acordado na anterior legislatura, já não é suficiente face ao actual aumento de custos. O novo modelo de financiamento prometido pelo Governo só faz sentido depois de uma actualização que permita a todas as instituições “ficar no mesmo ponto de partida”.

Têm sido raras as mulheres a ocupar posições de liderança no ensino superior. Num total de 28 instituições públicas, há, neste momento, cinco reitoras ou presidentes – Maria de Lurdes Rodrigues, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Hermínia Vila, na Universidade de Évora, Ângela Lemos, no Politécnico de Setúbal, Fátima Carvalho, no Politécnico de Beja, e Maria José Fernandes, que dirige o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) desde 2017.