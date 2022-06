Pacto Rural Europeu – uma oportunidade para a ferrovia regional

Em dezembro de 2021, a Comissão Europeia propôs o Pacto Rural e respetivo Plano de Ação, que apresenta a visão a longo prazo para as zonas rurais da União Europeia até 2040. O objetivo passa por promovê-las ao nível da resiliência e prosperidade de modo a torná-las mais fortes e ligadas, com um desenvolvimento sustentável, coeso e devidamente integrado. Em abril de 2021, foi realizado um inquérito Eurobarómetro para avaliar as prioridades da Visão a Longo Prazo para as Zonas Rurais. Os resultados mostraram que 44% dos cidadãos europeus referiram as ligações e infraestruturas de transporte como uma necessidade fundamental das zonas rurais. Logo, não é surpreendente que uma das áreas do Plano de Ação seja a manutenção ou a melhoria dos serviços e ligações de transportes públicos, a par da necessidade de tornar as zonas rurais resistentes às alterações climáticas.