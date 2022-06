David Neres será o quarto reforço do Benfica para 2022-23

Já está em Lisboa aquele que irá tornar-se no quarto reforço do Benfica para 2022-23. David Neres aterrou neste domingo de manhã em Portugal, mais concretamente no aeroporto Humberto Delgado, e deverá ser apresentado nas próximas horas, no Estádio da Luz, depois de assinar um contrato que terá a duração de cinco temporadas.

Aos 25 anos, David Neres irá prolongar na Liga portuguesa uma experiência europeia que foi interrompida pela guerra na Ucrânia. O extremo brasileiro transferiu-se do Ajax para o Shakhtar Donetsk em Janeiro, a troco de 12 milhões de euros (num negócio que poderia atingir os 16), mas nunca chegou a jogar na Liga ucraniana, suspensa na sequência da invasão da Rússia.

Agora, o internacional pelo Brasil em sete ocasiões rumará ao Estádio da Luz para substituir o compatriota Everton, que já assumiu, em declarações à chegada ao Rio de Janeiro, a mudança para o Flamengo, que deverá consumar-se por 13,5 milhões de euros — verba que poderá transformar-se no máximo em 16 milhões, em função de objectivos.

Mas há um terceiro jogador brasileiro envolvido nesta transferência. Trata-se de Pedrinho, cujo passe o Benfica vendeu ao Shakhtar no Verão de 2021, por 18 milhões de euros (precisamente o montante pelo qual tinha contratado o jogador ao Corinthians, um ano antes). Como os “encarnados” ainda têm pendente parte da verba referente a essa transacção, irão utilizar agora a chegada de David Neres para fazer um acerto de contas.

O brasileiro que brilhou no Ajax entre 2017 e 2021, depois de ter chegado à equipa B do clube de Amesterdão em 2016, junta-se ao avançado croata Petar Musa (ex-Boavista), ao lateral esquerdo sérvio Mihaylo Ristic (ex-Montpellier) e ao lateral direito dinamarquês Alexander Bah (ex-Slavia Praga).

Na “balança comercial” deste defeso, os “encarnados” apresentam um saldo muito positivo, com 83,5 milhões de receitas e 13 milhões de despesas até agora.