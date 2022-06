Everton, de saída do Benfica, já fala como reforço do Flamengo

Extremo aterrou no Rio de Janeiro, onde foi recebido por dirigentes do clube. Benfica deverá encaixar 13,5 milhões de euros numa primeira fase.

O brasileiro Everton “Cebolinha” já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo. Estará, pois, para breve a oficialização da transferência do jogador do Benfica para o gigante brasileiro, depois de o extremo não ter conseguido confirmar na Europa o potencial demonstrado no Brasileirão.

Foi já com os exames médicos realizados que Everton aterrou no Rio, onde foi recebido por dois dirigentes do Flamengo. No aeroporto, o internacional brasileiro já falou como reforço do novo clube: “Sempre foi um sonho vestir essa camisa. Espero ser muito feliz”, afirmou, citado pelo Globoesporte.

Em Portugal, Everton não conseguiu ser feliz - desportivamente falando, claro. Foi muito utilizado, é certo (95 jogos em duas épocas), mas sem conseguir ter o protagonismo que alcançara no Brasil, ao serviço do Grémio, e que lhe valeu a chamada à selecção (fez 15 golos e 17 assistências no total, pelo Benfica).

Depois de terem investido 20 milhões de euros na aquisição do passe do jogador, que tinha assinado por cinco anos, os “encarnados” tentam agora minimizar perdas. De acordo com a imprensa brasileira, o Flamengo vai pagar 13,5 milhões de euros em seis tranches, até 2024, podendo o valor global chegar aos 16 milhões, em função de objectivos.