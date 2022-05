Benfica confirma contratação de Petar Musa

Avançado croata assinou contrato com as “águias” até 2027.

O avançado croata Petar Musa é o primeiro reforço anunciado pelo Benfica para a época 2022-23 desde a confirmação de Roger Schmidt como novo treinador. O ex-jogador do Boavista foi anunciado nesta sexta-feira pelos “encarnados”.

Musa assinou com as “águias” um contrato válido até 2027, depois de ter ingressado na época passada no Boavista. Ao serviço dos “axadrezados”, marcou 12 golos em 31 jogos (aos quais juntou quatro assistências).

Ainda sem internacionalizações A pela Croácia, foi recentemente convocado pelo seleccionador para os jogos da Liga das Nações: “É um avançado clássico e esta será uma boa oportunidade para o vermos. Merece a oportunidade e tudo vai depender dele”, explicou Zlatko Dalic.

Aos 24 anos, Musa dá, assim, mais um salto na carreira, depois de ter começado nas camadas jovens do NK Zagreb, a que seguiram Slavia Praga, Viktoria Zizkov, Slovan Liberec e Union Berlin.

O Boavista também já anunciou, entretanto, o negócio, nas redes sociais: “A Boavista FC, Futebol SAD informa ter chegado a acordo com o SL Benfica para a cedência a título definitivo do jogador Petar Musa”, escrevem os portuenses.