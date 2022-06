Um engenheiro fez uma campa para o Internet Explorer: “Foi bom para descarregar outros browsers

O sul-coreano Kiyoung Jung homenageou o browser que findou actividade esta semana, ao fim de 27 anos, com uma sepultura feita no telhado de um café na cidade de Gyeongju.

Não se pode dizer que o Internet Explorer (IE) tenha tido uma reforma gloriosa. Ainda que tivesse sido, durante os anos 2000, o motor de busca mais utilizado globalmente, a lentidão e os glitches constantes fizeram com que o IE fosse acabando por ser substituído gradualmente por outros browsers, como o Google Chrome ou o Mozilla Firefox.

Em Maio de 2021, a Microsoft anunciou que o Internet Explorer seria substituído pelo Edge, o motor de busca nativo do Windows 10 e 11 a partir de 15 de Junho de 2022. Perante a “morte” do motor de busca, Kiyoung Jung, engenheiro de software sul-coreano de 38 anos, decidiu fazer a homenagem devida num telhado na cidade de Gyeongju: uma campa. Com uma irónica mensagem: “Foi bom para descarregar outros browsers.”

O autor da sepultura confessou à AFP ter ficado “eufórico” com o fim do Internet Explorer. Conta que foi obrigado a trabalhar horas extra para adaptar os conteúdos que ia desenvolvendo ao browser, já que um site que funciona bem noutro motor de busca podia não ser funcional em IE. No entanto, o engenheiro de software revelou ter-se sentido nostálgico e emotivo com a “morte” do motor de busca.

“As pessoas ficam aliviadas com o facto de as máquinas não terem almas. Mas nós, enquanto seres humanos, damos-lhes os nossos corações”, disse Jung à AFP, citando o cineasta japonês Hayao Miyazaki.

Embora o IE tenha começado a cair em desuso por todo o mundo, na Coreia do Sul, a história assume contornos peculiares. Ainda que o país tenha uma das melhores velocidades médias de Internet no mundo, o país manteve-se fiel à utilização do Internet Explorer até à retirada do browser. Até 2014, para fazer compras e utilizar online banking, era necessário o plugin da Microsoft ActiveX. Assim, tornava-se imperativo utilizar o Internet Explorer para realizar tais actividades.

RIP Internet Explorer.



A South Korean engineer who built a grave for Internet Explorer -- photos of which quickly went viral -- told @AFP Friday that the now-defunct web browser had made his life a miseryhttps://t.co/FHEsOUWvcp — AFP News Agency (@AFP) June 17, 2022

O autor da homenagem, que se tornou viral, revelou estar contente com as reacções humorísticas que a campa tem provocado na Internet e assume ter intenções de manter a homenagem ao IE no telhado do café do seu irmão, indefinidamente.

