Visita encenada ajuda a desvendar o futuro da Fábrica da História

Este sábado e domingo, abrem-se as portas da antiga fábrica de descasque de arroz, que está a ser reabilitada com vista a dar lugar a um museu. Uma espécie de ante-estreia produzida e encenada pela Casa da Esquina.

Têm sido meses de expectativa, em especial para aqueles que de alguma forma estiveram ligados à antiga fábrica de descasque de arroz de Estarreja. Depois de terem estado largadas ao abandono, aquelas instalações industriais começaram a ganhar nova vida por conta de um projecto de reabilitação - em breve, a antiga fábrica irá passar a albergar um equipamento de uso colectivo e espaço de memória. Este fim-de-semana, vai ser possível ficar a conhecer o estado actual do edifício, ainda antes de ele ficar pronto. As portas abrem-se numa visita encenada que parte à descoberta das histórias dos habitantes e trabalhadores da antiga fábrica do descasque do arroz.

A proposta surge no âmbito de um desafio lançado pelo município de Estarreja à Casa da Esquina, associação cultural que já tinha estado no concelho a trabalhar um percurso sonoro. O convite deu lugar a um projecto de teatro, em forma de visita guiada, que percorre numa linha de tempo os espaços da futura Fábrica da História – Arroz em Estarreja. Nessa linha de tempo, o público é convidado a descobrir a história oficial de Estarreja cruzando-se com a história subjectiva.

“A ideia foi fazer uma visita guiada à fábrica já renovada, mas ainda sem a parte museológica, e, no fundo, a visita é contada pela comunidade”, desvenda Ricardo Correia, da Casa da Esquina, a propósito da criação na qual intervêm estarrejenses de várias idades, desde crianças e elementos da Universidade Sénior. É com a ajuda de todos eles que, nesta visita, o público é convidado “a conhecer os espaços da fábrica, mas através de alguma ficção.” “É como se nós fôssemos os operários que fabricam a história naquela fábrica, e damos a conhecer pequenas histórias, acontecimentos e memórias que existem na fábrica e que nos foram transmitidas”, acrescenta o director do projecto “Fábrica de Histórias”.

Nesta visita performativa, a palavra “história” aparece propositadamente no plural, mas, assim que estiver concluído, o novo equipamento cultural receberá o nome Fábrica da História – Arroz. Dentro das quatro paredes da antiga unidade industrial irá ser criado um circuito museológico, com recurso a novas tecnologias, que procura o reencontro com as técnicas, os métodos e os saberes das actividades produtivas tradicionais do cultivo do arroz. No piso superior, funcionará um restaurante especializado nesse grão que continua a ser cultivado por vários produtores de Salreu e Canelas.

A autarquia estima poder abrir este novo equipamento cultural até ao final do ano, com algumas reservas devido à actual conjuntura e ao impacto que ela está a ter no sector da construção. Enquanto as portas não se abrem em definitivo, Isabel Simões Pinto, vereadora da cultura da câmara municipal de Estarreja, espera que estas visitas consigam activar a curiosidade dos visitantes para o que será a Fábrica da História – Arroz, na certeza de que será sempre um espaço de memória colectiva municipal.”

No sábado há sessões às 11h00, 15h00 e 17h00, e, no domingo, às 11h00. A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória.