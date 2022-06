Colégio de Braga recebe credencial para acesso a fundos comunitários mesmo com irregularidades detectadas

Constituída em 1983, a cooperativa de ensino Alfacoop é a entidade titular do colégio Alfacoop, também designado Externato Infante D. Henrique, situado em Ruílhe, uma das freguesias mais periféricas do concelho de Braga e quase no limite dos de Vila Nova de Famalicão e Barcelos. O colégio foi um dos vários privados com os quais o Estado português, nos anos 80, realizou contratos de associação para dar resposta educativa em zonas onde a oferta pública era escassa. Em 2016, o fim dos contratos de associação afectou o financiamento de 79 colégios, entre os quais o da Alfacoop.