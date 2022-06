Serra da Estrela: o Solstício de Verão celebra-se em festa na aldeia de Alvoco da Serra

A aldeia de Alvoco da Serra, em Seia, volta a dar “as boas-vindas ao Verão” com três dias de Festa do Solstício, após dois anos de interregno devido à pandemia.

A Festa do Solstício regressa à Aldeia de Montanha de Alvoco da Serra entre esta sexta-feira e domingo e tem como ponto alto do programa a “Caminhada do Lampião”. Segundo a organização, o passeio percorre “os campos junto à ribeira de Alvoco, pela noite fora, em homenagem aos muitos agricultores, hoje em menor número, que no passado regavam os campos com recurso aos ‘giros de água’ e à luz de um lampião”.

Nesse tempo, “os habitantes tinham de organizar-se em turnos para que a água chegasse a todos os campos – e ainda aos moinhos e às fábricas”, recordava a jornalista Andreia Marques Pereira quando, em 2019, esteve em Alvoco da Serra a propósito da festa. “A necessidade era tanta, que a água circulava 24 horas e, de noite, era à luz de candeeiros de petróleo que se abriam e fechavam caminhos pelos campos.”

“Para os habitantes da aldeia, o Verão começava com esta actividade que enchia a montanha de pequenos pontos de luz”, lembra a organização do evento em comunicado, marcando o regresso da Festa do Solstício à aldeia, após dois anos de interregno devido à pandemia. “Para participar na caminhada, o lampião (sem fogo) continua a ser obrigatório, mas já não é necessário ter campo de cultivo em Alvoco. É só aparecer.”

A caminhada está marcada para as 22h de sábado, com inscrição prévia obrigatória, mas a festa arranca esta sexta, com animação de rua, cinema ao ar livre (no Pátio do Barão vai passar o filme Ainda há pastores) e oficina de astronomia com Miguel Pinto.

No sábado, o dia começa às 9h, com ioga entre montanhas. Ao longo do dia, haverá ainda tempo para uma oficina de brinquedos tradicionais, contos no jardim e à luz das estrelas, workshop de danças tradicionais e concerto, entre outros. A Festa do Solstício encerra domingo, com visita ao moinho da aldeia, jogos tradicionais, oficina de saboaria artesanal, concertos e outras actividades. Toda a informação aqui.

“Decoradas e engalanadas, as casas da aldeia são pontos de convívio entre todos, habitantes locais e turistas, e onde é possível provar os sabores mais genuínos da região”, garante a organização. A decoração dos espaços, acrescenta, “será responsável e sustentável, aproveitando recursos e materiais em fim de ciclo, reutilizando, reciclando e respeitando a natureza”. “Nas estreitas ruelas haverá sempre quem cante e toque. O Verão, acredite ou não, começa aqui [Alvoco da Serra]”.

A Festa do Solstício é promovida pela Junta de Freguesia de Alvoco da Serra em parceria com as colectividades locais. “Cada colectividade prepara-se para dar a conhecer aos turistas e visitantes as melhores iguarias da freguesia, arroz-doce, porco no espeto, queijos, enchidos tradicionais e sopas de Verão. Todos se envolvem de alma e coração nesta que é a celebração do Verão mais autêntica e genuína do país”, sublinha.

A festa integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha, no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature, e é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 - Programa Operacional Regional do Centro.