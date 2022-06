Preço da electricidade sobe com aplicação do tecto do gás

Ao contrário do previsto por Lisboa e Madrid, o preço da electricidade agravou-se nos dois primeiros dias de aplicação do mecanismo ibérico.

Ao segundo dia de funcionamento do “tecto do gás”, a soma do preço da electricidade no mercado grossista e do custo deste mecanismo ibérico voltou a saldar-se num preço superior àquele que se registou antes da entrada em vigor da medida extraordinária, resultando num valor médio de 259,01 euros por megawatt hora (MWh).