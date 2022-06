Quinta, na TV: jogos, subúrbios e medicina

CINEMA

Jumanji

AXN White, 12h

O pequeno Alan Parrish descobre um estranho jogo de tabuleiro que o prende numa realidade paralela durante 26 anos, até ser libertado por duas crianças que também cometem o erro de lançar os dados. Para conseguirem sair do Jumanji e escapar de todas as suas grotescas criaturas, terão que terminar a partida com todos os jogadores originais: Alan, a sua namorada de infância e as duas crianças. De Joe Johnston, um clássico juvenil dos anos 1990 com Kirsten Dunst e o saudoso Robin Williams.

Eu, Tonya

AXN Movies, 15h25

Um drama biográfico, em estilo mockumentary, escrito por Steven Rogers e realizado por Craig Gillespie. Margot Robbie encarna Tonya Harding, patinadora que vê a carreira desabar por causa de um escândalo. O filme ganhou um dos três Óscares para que foi nomeado: melhor actriz secundária para Allison Janney, no papel de mãe da atleta.

Suburbicon

AXN Movies, 17h21

Gardner Lodge (Matt Damon) é um homem pacato a viver o sonho americano num subúrbio branco, em 1959. A sua paz é quebrada quando um assalto à sua casa resulta na morte da mulher e a sua irmã gémea, Margaret (Julianne Moore), ocupa bizarramente o seu lugar. A pacatez de Gardner vai-se dissipando entre conflitos com a máfia e a chegada de uma família negra ao bairro. Um filme de George Clooney baseado num guião nunca realizado dos irmãos Coen.

A Bússola Dourada

Hollywood, 17h45

Num universo paralelo ao nosso, Lyra é uma menina órfã, de 12 anos, cuja vida se vê perturbada quando tem que partir numa aventura para encontrar e salvar o seu melhor amigo Roger, misteriosamente desaparecido juntamente com várias crianças. Contará com a ajuda de Pan, um companheiro animal que é uma manifestação da sua alma, e de uma estranha “bússola”, nesta adaptação da prestigiada trilogia Mundos Paralelos, de Philip Pullman, com Nicole Kidman e Daniel Craig.

SÉRIES

Anatomia de Grey

Fox Life, 18h

Prossegue a saga de um grupo de cirurgiões residentes, visitantes e assistentes que enfrentam os desafios de uma carreira a salvar vidas na ala cirúrgica do fictício Hospital Grey Sloan, em Seattle, Washington. São cinco episódios, em compacto, do triunfalmente popular drama médico criado por Shonda Rhimes, agora na sua 18.ª temporada.

Mr. Mayor

TVCine Emotion, 22h10

Quando Neil Bremer (Ted Danson), um homem de negócios reformado, surpreendentemente ganha a eleição para presidente da câmara de Los Angeles, ele avança para o cargo optimista de que poderá fazer a diferença. Mas a realidade burocrática e cerimonial com que se depara, assim como o apoio duvidoso da sua adjunta Arpi (Holly Hunter), irão frustrar comicamente as suas aspirações. Aguardada estreia da segunda temporada da sitcom de Tina Fey e Robert Carlock.

Transplant

Fox Life, 22h20

Bashir, ou “Bash”, é um médico sírio que se viu forçado a deixar a sua terra natal e emigrar para o Canadá, tendo que ultrapassar numerosos obstáculos para retomar a sua carreira no mundo impiedoso da medicina de urgência. Estreia da segunda temporada de uma série médica altamente seguida, com a vida de Bash a sofrer uma reviravolta quando se reencontra com uma mulher do seu passado.

DOCUMENTÁRIO

António Coimbra de Matos, o Olhar nos Outros

RTP2, 23h08

António Coimbra de Matos, médico e figura incontornável da psicanálise em Portugal, é o objecto deste documentário biográfico que analisa o seu trajecto desde a infância no Douro ao culminar de um percurso pessoal e científico que contribuirá para modernizar a atitude nacional para com a saúde mental. Um documentário de Raquel Varela, com realização de Tiago Abreu e Pedro Páscoa, para (re)descobrir um dos pioneiros da nossa medicina contemporânea.

INFANTIL

A Casa das Bonecas da Gabby

Panda, 10h30

Antestreia da série animada infantil que acompanha a pequena Gabby, o seu gato Pandy e um grupo de amigos felinos enquanto estes exploram e brincam na sua espectacular casa de bonecas, repleta de pequenos mundos e infinitas surpresas. Juntos, irão crescer, aprender e viver aventuras mirabolantes.