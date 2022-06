Stéphane Brizé: operário dos sentimentos

Um Outro Mundo (2021) encerra a trilogia do cineasta francês Stéphane Brizé sobre o mundo do trabalho procurando um efeito de simetria com a forma como tudo começou em 2015, A Lei do Mercado. O momento em que a personagem interpretada por Vincent Lindon explicita que sente vergonha do homem em que se tornou remete para a tomada de consciência em A Lei do Mercado, também por alturas da conclusão ou resolução do filme, quando a sua personagem afirma a sua dissidência, recusa transformar-se no homem que “eles” querem que ele se torne — “eles”, o sistema, o mecanismo que o integrou no mercado.