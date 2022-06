De que se espera para contratar os médicos?

Aos 1212 médicos especialistas que terminaram o internato em março nenhuma vaga no SNS foi disponibilizada. É uma situação incompreensível, já que muitas dificuldades poderiam ser corrigidas com a contratação destes especialistas. Perto de 30% já assumiram compromissos com o setor privado.

Portugal tem uma notória falta de médicos em áreas específicas e uma distribuição desigual entre regiões. Estes factos têm sido limitativos do acesso aos cuidados no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Além do mais, a falta de condições adequadas para o exercício da medicina, em hospitais e centros de saúde, tem desmotivado muitos médicos, o que tem levado a uma saída acentuada de profissionais para o setor privado e social, bem como para a emigração. Em 2021, saíram do país 88 médicos, valor mais elevado dos cinco anos anteriores.