Aos 100 anos, pede-se que o Parque Mayer volte a ser uma “caixa mágica”

Não é que ele se recorde, mas contam-lhe que “com meia dúzia de dias” já estava no camarim do Capitólio. “A minha mãe estava a fazer uma substituição e eu ficava no camarim da minha avó.” Vasco Morgado tem mais do que uma relação umbilical com o Parque Mayer, à qual dificilmente podia ter escapado. É neto da atriz Laura Alves e do actor, empresário e produtor de espectáculos Vasco Morgado, de quem herdou o nome, e filho de Vasco Morgado Jr. e da actriz Vera Mónica. “Era neto e depois filho do patrão.” Se o povo diz que é “preciso uma aldeia para educar uma criança”, ele cresceu numa que era uma espécie de “caixa mágica”. E que, acredita, ainda pode voltar a ser.