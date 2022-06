Portugal melhorou na protecção das crianças e vítimas de violência doméstica, diz Conselho da Europa

Muitos países europeus falham em proteger suficientemente as crianças e as vítimas de violência doméstica. Esta é a conclusão do grupo de peritos do Conselho da Europa pela acção contra a violência contra as mulheres e violência doméstica. Este grupo de peritos, o GREVIO (na abreviatura em inglês) avalia a aplicação da Convenção de Istambul (para a eliminação da violência doméstica e de género) e no seu mais recente relatório anual publicado esta terça-feira enumera algumas falhas dos 35 Estados-membros. O documento baseia-se nas avaliações de cada país - a de Portugal foi publicada em 2019 - e tem parte do foco nas crianças.