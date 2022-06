Indústria automóvel portuguesa “em risco de declínio”, avisa OIT

A indústria automóvel emprega directamente cerca de 45 mil postos pessoas em Portugal, mas a trajectória recente não é tão bonita como se pinta. Um estudo encomendado pelo Governo português à Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra que o emprego tem crescido à custa do trabalho precário. Embora apresente indicadores de produtividade e de salário acima do resto da economia ou da indústria transformadora, e já tenha projectos empresariais assentes em investimento tecnológico, o sector nacional tem um papel “modesto” no contexto europeu.