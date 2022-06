Liga das Nações: Hungria atropela Inglaterra e sobe ao topo do grupo da morte

Derrota em casa afunda os britânicos no último lugar. Alemanha goleou uma Itália irreconhecível, que assim perdeu a liderança do grupo 3.

A Hungria assumiu nesta terça-feira, sem cerimónia, o comando do grupo da morte da Liga das Nações (com três campeões do mundo), batendo pela segunda vez, agora por números expressivos (0-4), a selecção de Inglaterra, que se arrasta no último lugar do grupo 3 da Liga A e corre o sério risco de baixar de escalão.

Líder à entrada da quarta ronda da Liga A da Liga das Nações, a selecção de Itália voltou a viver o pesadelo da Finalíssima — de que saiu goleada (3-0) pela Argentina, em Wembley, há duas semanas —, para ser triturada pela Alemanha (5-2), em Mönchengladbach. Wilfried Gnonto (78’) e Bastoni (90+3’) assinaram os golos de consolação dos italianos, incrédulos face à escalada germânica, com Werner a bisar (68 e 69’), depois de Kimmich (10’), Gundogan (45+4’, g.p.) e Müller (51’) terem acabado com as ilusões dos “azzurri”.

Aliás, a Alemanha só não assumiu o comando do grupo porque no Estádio Molineux, em Wolverhampton, a Hungria acabou praticamente com as aspirações britânicas de atingirem a final four, face ao último lugar que ocupam. Uma posição agravada pela humilhação da goleada impensável frente a uma selecção que veio da Liga B, depois de ter feito a estreia na Liga das Nações na Liga C.

Um “bis” de Roland Sallai (16’ e 70’) levou os ingleses, sem capacidade para reagirem, com estrondo ao tapete. Zsolt Nagy (80’), antes da expulsão de John Stones (82’), e Daniel Gazdag (89’) sentenciaram um encontro que poderá deixar marcas profundas na Inglaterra, que na próxima jornada joga em Itália um encontro que poderá revelar-se decisivo para a sobrevivência, ainda que nenhuma selecção esteja propriamente a salvo.

No grupo 4, houve nova vitória (3-2) da selecção dos Países Baixos sobre o País de Gales, a reforçar o estatuto de líder dos neerlandeses, depois do empate cedido na ronda anterior frente à Polónia. A Bélgica também corrigiu a trajectória depois do empate em Cardiff, na terceira ronda, batendo a Polónia (0-1, golo de Batshuayi) e reclamando o segundo lugar sem perder de vista a discussão pela próxima ronda da prova.

Montenegrino Mugosa imparável

Um patamar abaixo, na Liga B, tudo muito indefinido no grupo 1, com a Ucrânia a evitar a derrota frente à Irlanda (1-1), segurando a liderança graças a um golo de Dobvyk (47’), depois de Nathan Collins (31’) ter dado vantagem aos irlandeses, que deixaram a Escócia assumir a vice-liderança graças à goleada (1-4) sobre a Arménia.

Finlândia e Roménia, no grupo 3 da Liga B, foram derrotadas por Bósnia Herzegovina (3-2) e Montenegro (0-3), respectivamente, caindo para as últimas posições, sob a tutela dos bósnios, empurrados por Pjanic (5’ g.p.) e Dzeko (29 e 58’). Os montenegrinos brilharam graças ao hat-trick de Stefan Mugosa (42, 56 e 63’), avançado dos coreanos do Incheon United.

Com a promoção quase garantida à Liga B, a Turquia superou (2-0) a Lituânia, somando por vitórias todos os jogos disputados no grupo 1, o que lhe garante a liderança, com 12 pontos, à frente do Luxemburgo, que empatou (2-2) frente às Ilhas Feroé, que em apenas três minutos recuperaram de uma desvantagem de dois golos graças a um “bis” de Joannes Bjartalio (56 e 59’).

No último escalão, a Letónia venceu no Liechtenstein (0-2) e deu um passo decisivo para ascender à Liga C, dispondo de cinco pontos de vantagem sobre a Moldávia, com quatro triunfos em quatro jogos.