Festival A Porta: de novo no centro histórico de Leiria, e com as suas pessoas

Depois de um ano de suspensão e de uma edição de 2021 mais contida, o Festival A Porta regressa esta quarta-feira ao centro histórico de Leiria para abrir novos espaços à comunidade. Se no ano passado toda a programação se concentrou no perímetro da Villa Portela, por causa das preocupações pandémicas, este ano A Porta volta a ocupar a Rua Direita, onde nasceu em 2014. A programação arrancou no domingo passado, com concertos de Daniel Bernardes e de Salvador Sobral com André Santos, um bom pretexto para reabrir as portas da antiga Pousada da Juventude, fechadas há cerca da uma década.