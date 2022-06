SEF justifica demora no aeroporto de Lisboa com pico de passageiros

O SEF esclareceu esta segunda-feira que no domingo ocorreu no aeroporto de Lisboa um pico de passageiros, incluindo cerca de 3000 provenientes de voos a controlar pelos agentes de fronteiras, o que provocou “demoras acentuadas”.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) adianta que na manhã de domingo “não foi possível ao serviço preencher, temporariamente, as posições adequadas ao elevado fluxo de passageiros”, tendo sido “necessário reforçar a segunda linha com inspectores, em detrimento dessas posições, face ao muito elevado número de passageiros interceptados no controlo da primeira linha e que aguardavam entrevista para elaboração de relatórios de ocorrência e decisão sobre a entrada ou a recusa no país”.

Segundo o SEF, a situação “acabou por ficar regularizada só a meio da tarde”.

O SEF assinala porém que “no âmbito da monitorização permanente do Plano de Contingência para o Verão IATA, nos aeroportos de Faro e do Porto, também sujeitos a grande pressão, face ao número de passageiros controlados, não foram registados quaisquer constrangimentos”.

Diz o SEF que em apenas dois dias - sábado e domingo - foram controlados nas fronteiras aéreas mais de 100 mil pessoas, designadamente cerca de 50 mil em Lisboa, 36 mil em Faro e dez mil no Porto.

“Neste fim-de-semana, e só no aeroporto de Lisboa, verificaram-se tês detenções por uso de documento fraudulento, sete recusas de entrada, quatro pedidos de asilo na fronteira e o controlo de 16 passageiros em trânsito com recusa de entrada noutros aeroportos (designadamente Cancún)”, precisa o SEF.

O SEF recorda que o Plano de Contingência para os aeroportos portugueses – também implementado em anos anteriores – iniciou-se a 2 de Junho e estará a funcionar em pleno só a partir de 4 de Julho, altura em que o reforço de 238 efectivos do SEF e da PSP ficará completo, totalizando 529 elementos.

“Ainda esta semana está previsto no referido Plano de Contingência, a partir de 15 de Junho, o aumento do reforço interno nos aeroportos de Lisboa e Porto, por elementos de outras unidades do SEF, num esforço crescente de empenhamento que é gradual até ao mês Julho”, explica o SEF.

Os três aeroportos mais reforçados ao longo deste período com recursos humanos – ​ indica o SEF – são o de Lisboa (mais 102 elementos policiais, ou seja mais 73% do efectivo), Porto (mais 49 elementos, mais 122%) e Faro (com mais 45, representando mais 76%).

O SEF refere ainda que esta semana também está programado o alargamento da utilização das e-gates, no projecto RAPID4ALL, a mais duas nacionalidades, designadamente Canadá e EUA, aumentando para sete as nacionalidades que passam a poder usar esta funcionalidade nas entradas nos aeroportos nacionais.