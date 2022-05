Há regras que não estão a ser cumpridas no aeroporto de Lisboa, alerta inspector do SEF

Um inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) denunciou, em declarações à TSF, que há regras que não estão a ser cumpridas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e que as normas que são excepcionais passaram a ser frequentes. De acordo com o mesmo inspector, cujo nome não é revelado, a segurança nacional pode estar em causa, sobretudo porque, se não houver um reforço de pessoal, com o verão à porta, a situação vai complicar-se.

O SEF tem cerca de 180 trabalhadores no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas segundo as contas dos sindicatos para se ter um serviço em condições seriam necessários 250.

Esta denúncia motivou uma reacção do presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia, que considera que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deve dar explicações sobre o que se está a passar no aeroporto de Lisboa.

“Julgo que, neste momento, se impõe uma tomada de posição por parte da direcção do SEF e também das entidades políticas responsáveis. É um alerta de um profissional que deve ser levado a sério”, afirmou à TSF, sublinhando o facto de, apesar de se tratar de uma opinião isolada, é “um funcionário que está no terreno no dia-a-dia e essas pessoas sabem sempre mais do que quem está nas hierarquias”.

“Acho que isso deve ser investigado e deve ser procurada a resposta, mas acho que há um problema de fundo, que é o problema da indefinição quanto ao SEF. As ameaças à segurança são enormes. Vamos ter mais turistas, vamos ter mais refugiados, vamos ter mais imigrantes. Um cenário, não diria apocalíptico, mas um cenário assustador do ponto de vista da segurança nacional”, sustentou Jorge Bacelar Gouveia.

O Governo parece manter a decisão de extinguir o SEF, mas este paço tem sido sucessivamente adiado, sem uma data definida par o efeito. Acresce que o processo não tem avançado de forma célere e tem sempre tido alguns obstáculos pelo caminho, avançando de forma bastante atribulada.

Dezenas de militares da GNR e agentes da PSP têm recebido formação para substituir os inspectores do SEF, mas, por exemplo, a formação prática que devia ter começado na segunda-feira no aeroporto de Lisboa foi suspensa por falta de enquadramento legal.