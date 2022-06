A pé, André vai fazer a volta à Madeira em cinco dias

Eram oito da manhã desta segunda-feira, dia 13, quando André Rocha dava os primeiros passos na sua volta à Madeira. “Vou rodar a ilha na direcção dos ponteiros do relógio. Fiz o grande Funchal, a praia Formosa e agora estou em Câmara de Lobos”, disse à Fugas, duas horas depois, já com dez quilómetros percorridos. A expectativa é “terminar na sexta-feira, o mais tardar no sábado à hora de almoço”, e, para isso, estima “conseguir fazer entre 40 a 50 [quilómetros] por dia, dependendo, sobretudo, do declive que é variável e que mais afecta a velocidade”. “Pelo que já vi nestes primeiros dez quilómetros, isto vai ser um sobe e desce muito dramático”, nota.