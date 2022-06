Nick Cave actua em Lisboa em Setembro

Concerto marcado para 3 de Setembro, para encerrar o novo festival Meo Kalorama, que irá decorrer no parque da Bela Vista.

Foi dele o concerto mais badalado do festival Nos Primavera Sound do Porto, que deu início ao corrupio de grandes festivais de Verão em Portugal este fim-de-semana, e vai ser ele a encerrar, desta feita em Lisboa, a série de grandes eventos de música ao ar livre, em Setembro.

O PÚBLICO apurou que Nick Cave, e os seus Bad Seeds, irão estar a 3 de Setembro, no parque da Bela Vista, em Lisboa, para o último dia do novo festival Meo Kalorama, que acontece de 1 a 3 de Setembro, e que tem como outros cabeças de cartaz nomes como os Chemical Brothers e Arctic Monkeys, para além dos Kraftwerk, James Blake, Jessie Ware, Roisin Murphy, Ornatos Violeta, Disclosure e outros.

O australiano Nick Cave iniciou a nova digressão pela Europa na semana passada, algumas semanas depois da morte de um segundo filho (Jethro, de 31 anos), sete anos depois da morte de Arthur, de 15 anos. É muito provável que o concerto de Lisboa venha a constituir o final da digressão.

Nick Cave e os Bad Seeds actuaram no Porto na última quinta-feira, sendo responsáveis pela grande enchente desse dia, num concerto electrizante e intenso de duas horas, onde passaram em retrospectiva a sua carreira, sem esquecer naturalmente os dois mais recentes álbuns – Ghosteen, de 2019, e Carnage, editado no ano passado, em assinatura conjunta com o grande cúmplice da última quase vintena de anos, o músico Warren Ellis.