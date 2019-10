Nick Cave está profundamente vivo no seu novo álbum

O som é planante, cósmico, ambiental. Convite para flutuarmos por entre sintetizadores, ruídos digitais, notas de piano, coros e aquela voz mais rica que nunca, meditando com uma honestidade tocante sobre a vida a acontecer depois da morte. Pode dizer-se que Nick Cave e os Bad Seeds nunca haviam gravado um álbum assim, tão terrivelmente maravilhoso. Mas talvez seja mais exacto afirmar que o novo Ghosteen intensifica pistas já exploradas em Push The Sky Away (2013) e Skeleton Tree (2016), que agora são esticadas para uma sonoridade espaçosa, solene e litúrgica.

Ghosteen Autoria: Nick Cave and the Bad Seeds

Kobalt, distri. PopStock

Por diversas vezes Cave afirmou que iniciava nesse álbum de 2013 uma trilogia. Como é evidente não sabia que, em 2015, haveria uma circunstância transformadora na sua vida — a morte acidental do filho Arthur, de 15 anos. O magnífico álbum que foi lançado um ano depois havia sido registado parcialmente antes dessa ocorrência, embora seja contaminado por ela. Ainda assim é justo dizer-se que o presente duplo-álbum é o primeiro registo que foi totalmente gravado depois dessa ocorrência traumática sendo claramente uma obra atravessada por ela.

A comunicação do seu lançamento foi feita há uma semana através do blogue RedHandFiles, onde tem comunicado directamente com o público, o que não surpreende. Nos últimos tempos tem sido essa a via escolhida por si, como se tem constatado na presente digressão solitária, onde dialoga sem mediadores com a assistência e toca ao piano algumas das canções mais icónicas. Quem tem acompanhado os seus últimos anos não se surpreenderá em nada com o conteúdo do presente álbum. Já alguns admiradores de outras épocas mais desatentos poderão ficar atónitos.

Não é apenas a música, que está muitas vezes mais próxima de algumas bandas-sonoras para filmes que tem composto na companhia de Warren Ellis, do que dos seus registos mais viscerais, é também a forma como o todo — atmosferas e poesia — acabam por ser expressas. Numa frase: confrontarmo-nos com o Cave actual é confrontarmo-nos com os nossos lutos, perdas e fragilidades. E nem toda a gente está para isso.

Dito assim, pode parecer que Cave perde todo o mistério. Longe disso. Cada camada que vai revelando faz surgir outra inesperada. A começar por aquilo que os nossos olhos vêem (uma imprevisível capa em forma de conto de fadas) e por aquilo que foi comunicado em termos de estrutura, com o álbum dividido em dois — as primeiras oito canções são as “crianças” e as três restantes são os seus “pais”, enquanto Ghosteen (qualquer coisa como o adolescente fantasma) é um espírito migratório.

Para nós são considerações, partilha de emoções, espaço para pensamentos pairarem em forma de recolhimento, quase como se fossem orações. São canções sobre fé — não sobre Deus, mas sobre “a procura de significado. O que me interessa é o conceito de acreditar”, diria em Amesterdão, em Maio, quando ali o vimos — movidas por empatia. Musicalmente não há ritmos ou guitarras, apenas névoas e ambiências, num sintoma de que foi um disco — como havia acontecido com o anterior — feito em estreita sintonia com Warren Ellis, o homem que ouve Cave, e faz sobressair a sua voz que, aos 62 anos, parece mais fecunda que nunca.

Ninguém sai do luto como entrou e nele isso é por demais evidente. Em Amesterdão diria que com a morte do filho se havia sentido “desintegrado”, mas que ao mesmo tempo se “foram revelando novos núcleos” dele próprio. “Sim, estou diferente. Estou mais em conexão comigo e com os outros”, diria então, enquanto ia respondendo às mais diversas perguntas — das mais triviais às metafísicas — com generosidade.

Generosidade, é uma boa palavra. A alguns poderá parecer que o seu gesto público tem algo de catártico. Até certo ponto será verdade. Mas o que existe acima de tudo é um misto de verdade e tranquilidade na forma como tem passado para o lado de cá a sua experiência. E isso pressente-se na música. Logo ao primeiro tema, Spinning song, deslinda que “peace will come, a time will come for us”, consciência de que não é um acontecimento, mas um processo, um caminho árduo, mas com luz, aquele que está a vivenciar. Em Sun forest temos o Cave apocalíptico de sempre, com alegorias que remetem para “screaming horses”, “burning trees” ou “Jesus mad with grief”, para no desenlace revelar que “the past pulls away and the future begins and i say goodbye to all that”, enquanto as notas de piano e a envolvência orquestral impõem um clima ritualista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A canção Bright horses começa num tom encantatório, com os coros vocais e o piano, diluindo-se por entre o lamento vocal, numa balada dramática que culmina com ele a proclamar “Oh the train is coming, and i’m standing here to see / And it’s bringing my baby right back to me / Well there are some things that are hard to explain / But me baby’s coming home now, on the 5.30 train.” Essa tensão enternecedora volta a sentir-se em Waiting for you com ele a proclamar numa voz um pouco sofrida, “Waiting for you to return.” A maior parte dos temas mais do que cantados, são recitados, fazendo pensar numa velha influência — Leonard Cohen — presente, por exemplo, na excelente balada Night raid, apenas o espaço, o tempo entre sílabas, um ligeiro coro vocal, e a voz profunda de Cave soletrando “We would never admit defeat.”

Se na primeira parte do álbum o pressentimos ainda a evocar directamente o fantasma do filho — em Ghosteen speaks chega a proclamar “Look for me, look for me / I am beside you, you are beside me” — na segunda parece estar mais consigo próprio, num processo de aceitação ou reconciliação, chegando a cantar, por entre o envolvimento orquestral, no tema-título, “This world is beautiful / Held within its stars”, enquanto na extensa canção final, Hollywood, proclama misteriosamente “And i know my time will come one day soon / I’m waiting for peace to come”, para concluir “It’s a long way to find a peace of mind.”

É evidentemente uma obra habitada por morte, mas com vida a pulsar por todos os poros, como se Cave estivesse mais desperto do que nunca, numa travessia de perdas, mas também de descobertas. São canções tão palpáveis e físicas estas, quase como se as pudéssemos tocar, como evanescentes e secretas. Nick Cave nunca esteve tão profundamente vivo.