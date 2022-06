O estado do Estado: um debate urgente sobre Portugal

Portugal precisa de debater o estado do Estado e procurar novas respostas. Como jornal ao serviço dos cidadãos e do país, queremos dar o nosso contributo.

A discussão em torno das competências ou da dimensão do Estado português nem sempre escapa ao maniqueísmo das visões do mundo a preto e branco. Há demasiados funcionários públicos ou são insuficientes, ganham mal ou são privilegiados, trabalham muito ou são preguiçosos, respondem às necessidades da sociedade ou estão longe de as satisfazer. Marcada pela saudável divergência de concepções políticas ou avaliações pessoais, a discussão tem de passar pelo que aprendemos colectivamente com a pandemia. Sem o desempenho do Serviço Nacional de Saúde ou sem os apoios estatais à economia, a crise da covid-19 teria sido muito pior.