Morreu o empresário Salvador Acácio Caetano

O empresário Salvador Acácio Caetano, administrador do grupo Salvador Caetano e filho do fundador da empresa, morreu esta sexta-feira de manhã, disse ao PÚBLICO fonte da família. Tinha 66 anos.

Licenciado em engenharia, Salvador Acácio esteve boa parte da carreira na Baviera, o importador nacional da BMW. Em 2010, juntamente com uma das irmãs, Maria Angelina, recebeu as posições accionistas do pai nos negócios ligados ao sector automóvel (o fundador do grupo viria a morrer no ano seguinte). O grupo é conhecido por ter trazido a Toyota para Portugal e pelas actividades no sector do retalho automóvel, montagem de autocarros e produção de componentes. Uma outra irmã, Ana Maria, ficou na altura com participações noutros negócios da família.

Foi em 1946 que foi criada a Martins, Caetano & Irmão, Lda, uma pequena fábrica de carroçaria de autocarros, que mais tarde deu origem à sociedade Salvador Caetano. Duas décadas depois, em 1968, a empresa passou a importar e distribuir a marca Toyota em Portugal — a data é considerada um dos grandes marcos na história da empresa e o ponto de partida para a sua expansão nacional e internacional. Actualmente, o grupo agrega mais de 100 empresas na Europa, América do Sul e África.

Desde 2010 que a Salvador Caetano aposta na investigação, tendo começado com o desenvolvimento de um autocarro 100% eléctrico. Em 2019, o grupo apresentou o autocarro a hidrogénio H2.City Gold e criou a Caetano Go, uma marca que agrega os diversos serviços de mobilidade.